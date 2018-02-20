20 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.968 0.07 EURO 4,6650 0.00
USD 3,7790 0.55 ALTIN 162,610 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölümde Oya ile Merve karşı karşıya!

20 Şubat 2018 Salı - 11:44 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 11:44

Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Oya ile Merve arasında büyük kapışma başlıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...


Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölüm fragmanları heyecanlandırdı. Salı akşamları ilgiyle takip edilen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya ile Serhan arasındaki ilişkiye Pelin de dahil oluyor, peki Pelin'in planı ne olacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni fragman ve bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sarmaşık'ta Merve Oya kapışması...
 
İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!
 
Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!
 
Ufak Tefek Cinayetler akıl oyunlarıyla dolu, entrikalı yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!...

ETİKETLER

ufak tefek cinayetler ufak tefek cinayetler fragman ufak tefek cinayetler son bölüm ufak tefek cinayetler yeni bölüm ufak tefek cinayetler izle ufak tefek cinayetler oyuncuları ufak tefek cinayetler konusu ufak tefek cinayetler 17 bölüm ufak tefek cinayetler 17 bölüm fragmanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.