Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölümde Oya ile Merve karşı karşıya!

Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Oya ile Merve arasında büyük kapışma başlıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

Ufak Tefek Cinayetler 17. yeni bölüm fragmanları heyecanlandırdı. Salı akşamları ilgiyle takip edilen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya ile Serhan arasındaki ilişkiye Pelin de dahil oluyor, peki Pelin'in planı ne olacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni fragman ve bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sarmaşık'ta Merve Oya kapışması...

İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!

Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!