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Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

31 Ocak 2018 Çarşamba - 9:42 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 9:42

Ufak Tefek Cinayetler 14. son bölümüyle dün akşam fırtınalar estirdi. Heyecan dolu Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Sarmaşık'ta işler karıştı. Hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı.


Ufak Tefek Cinayetler dün akşam yayınlandı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya'nın planı ortalığı karıştırdı. Hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölümden heyecanlandıran ilk sahne yayınlandı. İşte yaşanacaklar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı… 

 

Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı…

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