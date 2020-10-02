Sınırlı sayıda satışa sunulacak seride, Platinum Premium versiyonda iç ve dış mekanlarda olmak üzere ayrıntılar yer alıyor. İç mekânda ilave olarak aydınlatmalı kapı eşiği ve UEFA Champions League logolu ön konsol uygulaması yer alacak. Dış mekânda ise parlak siyah arka cam altı, arka tampon, yan kapı ve ön tampon alt çıtaları ile bagaj kapağı, yan çıtalar ve ön kapılarda UEFA Champions League logo uygulaması olacak. 19 inç Ibiscus parlak siyah jantlar ve ambiyans aydınlatmaları da yer alacak. Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsorluklarının devam ettiğini belirtti. Doğueri, "Nissan araçlarındaki akıllı çarpışma önleme, akıllı çevre görüş, hareketli nesne algılama, kör nokta uyarı gibi Intelligent Mobility özellikleri, futbol müsabakalarında ortaya çıkan pozisyonlara çok benzer durumda” dedi.
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UEFA'ya özel model üretti
02 Ekim 2020 Cuma - 16:54 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 16:54
2020 UEFA Champions League resmi sponsoru Nissan, Qashqai UEFA Champions League Edition modelini tanıttı.
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