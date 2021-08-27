UEFA TV canlı izle | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın linki

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamaları dün akşam oynanan maçlarla tamamlanınca kura çekimleri sorgulanmaya başlandı. UEFA TV canlı yayın izle linki kura çekimini izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle...

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu sona erdi. Grup aşamasında mücadele edecek takımlardan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı grup aşamalarında kuralar bugün çekilecek. Kuraları izlemek isteyenler UEFA TV canlı yayın izle linkini sorguluyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın linki…

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

27 Ağustos 2021 Cuma bugün yapılacak olan kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. Kura çekimini canlı olarak izlemek için UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ UEFA CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Temsilcilerimizin rakiplerinin de belli olacağı bu kura çekimi UEFA TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler kura çekimini şifresiz olarak izleyebilecek.

UEFA TV CANLI YAYIN LİNKİ