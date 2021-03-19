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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonları

19 Mart 2021 Cuma - 9:26 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 9:26

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekiliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları için nefesler tutuldu. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı finalde karşılaşacak takımlar netlik kazanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları belli oldu mu? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati ve kanalı...


Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü şimdi çeyrek final ve yarı final kuralarına çevrildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura öncesi pek çok kişi kura saatini ve kanalını merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile çeyrek final ve yarı finalde karşılaşacak takımlar belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları belli oldu mu? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati ve kanalı...
 
 
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi beIN Sports'tan da yayınlanacak. Çeyrek final kuralarının ardından yarı final eşleşmelerinin belli olacağı ikinci bir kura çekimi yapılacak. 
 
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
 
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak.  Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun geride kalmasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak finalde yer alma hayalini sürdüren takım sayısı sekize düştü.  Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon çeyrek final oynayan sekiz takımdan Atalanta, Leipzig, Atletico Maadrid, Barcelona ve Lyon bu sezon organizasyona erken bir şekilde veda ederken, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus da yola devam edemedi. 2020- 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
 
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler:
 
- Manchester City
 
 
- Chelsea
 
- Bayern Münih
 
- Dortmund
 
- Real Madrid
 
- PSG
 
- Porto
 
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLARI
 

SEZON

ŞEHİR

ŞAMPİYON

SKOR

FİNALİST

1992-1993

Münih

Marsilya

1-0

Milan

1993-1994

Atina

Milan

4-0

Barcelona

1994-1995

Viyana

Ajax

1-0

Milan

1995-1996

Roma

Juventus

1-1

Ajax

1996-1997

Münih

Dortmund

3-1

Juventus

1997-1998

Amsterdam

Real Madrid

1-0

Juventus

1998-1999

Barselona

Manchester United

2-1

Bayern Münih

1999-2000

Saint-Denis

Real Madrid

3-0

Valencia

2000-2001

Milano

Bayern Münih

1-1

Valencia

2001-2002

Glasgow

Real Madrid

2-1

Leverkusen

2002-2003

Manchester 

Milan

0-0

Juventus

2003-2004

Gelsenkirchen

Porto

3-0

Monaco

2004-2005

İstanbul

Liverpool

3-3

Milan

2005-2006

Saint-Denis

Barcelona

2-1

Arsenal

2006-2007

Atina

Milan

2-1

Liverpool

2007-2008

Moskova

Manchester United

1-1

Chelsea

2008-2009

Roma

Barcelona

2-0

Manchester United

2009-2010

Madrid

Inter

2-0

Bayern Münih

2010-2011

Londra

Barcelona

3-1

Manchester United

2011-2012

Münih

Chelsea

1-1

Bayern Münih

2012-2013

Londra

Bayern Münih

2-1

Dortmund

2013-2014

Lizbon

Real Madrid

4-1

Atletico Madrid

2014-2015

Berlin

Barcelona

3-1 

Juventus

2015-2016

Milano

Real Madrid

1-1

Atletcio Madrid

2016-2017

Cardiff

Real Madrid

4-1

Juventus

2017-2018

Kiev

Real Madrid

3-1

Liverpool

2018-2019

Madrid

Liverpool

2-0

Tottenham

2019-2020

Lizbon

Bayern Münih

1-0

PSG

2020-2021

İstanbul

-

-

-

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