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- UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonları
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonları
19 Mart 2021 Cuma - 9:26 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 9:26
UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekiliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları için nefesler tutuldu. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı finalde karşılaşacak takımlar netlik kazanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları belli oldu mu? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati ve kanalı...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü şimdi çeyrek final ve yarı final kuralarına çevrildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura öncesi pek çok kişi kura saatini ve kanalını merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile çeyrek final ve yarı finalde karşılaşacak takımlar belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları belli oldu mu? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saati ve kanalı...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi beIN Sports'tan da yayınlanacak. Çeyrek final kuralarının ardından yarı final eşleşmelerinin belli olacağı ikinci bir kura çekimi yapılacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun geride kalmasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak finalde yer alma hayalini sürdüren takım sayısı sekize düştü. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon çeyrek final oynayan sekiz takımdan Atalanta, Leipzig, Atletico Maadrid, Barcelona ve Lyon bu sezon organizasyona erken bir şekilde veda ederken, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus da yola devam edemedi. 2020- 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler:
- Manchester City
- Chelsea
- Bayern Münih
- Dortmund
- Real Madrid
- PSG
- Porto
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLARI