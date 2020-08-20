UEFA şampiyonlar ligi finali ne zaman hangi kanalda?
20 Ağustos 2020 Perşembe - 13:51 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 13:51
Şampiyonlar Ligi finali eşleşmeleri Lyon Bayern Münih maçının sona ermesiyle belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin yarı final etabında Olympique Lyon ile karşılaşan Bayern Münih, Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde 7 yıl sonra finale yükseldi. Bavyera temsilcisinin golleri 18 ile 33. dakikada Serge Gnabry ve 89. dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Bayern, finalde dün akşam oynanan diğer yarı final maçında RB Leipzig'i 3-0'lık skorla geçen Paris Saint-Germain'in rakibi oldu. Peki, UEFA Avrupa ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa ligi finali 2020…
Avrupa futbolunun 1 numaralı takımını belirleyen UEFA finali ne zaman, sorusu yoğun bir şekilde soruluyor. Lyon Bayern Münih maç sonucunun netleşmesinin ardından eşleşmeler de netleşti. Bavyera ekibi, 2019/20 Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain'in rakibi oldu. Bayern, kulüp tarihinde 11. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final etabına kadar yükseldi. Kulüp, oynadığı bu finallerden 5 şampiyonluk çıkarırken 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'te mutlu sona ulaşmıştı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi final maçı 23 Ağustos Pazar saat 22.00 Bein Sport’ta oynanacak.