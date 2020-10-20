UEFA Şampiyonlar Ligi 2020: Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tek maç mı?

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, bugün ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'un ev sahipliği olacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları bugün başlıyor. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar ligi maçları ne zaman 2020? Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar ligi maçları bugün hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları 20 Ekim Salı akşamı başlayacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun final maçlarına Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında salı günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak. Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tek maç mı? Şampiyonlar ligi maçları ne zaman 2020? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2020…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar adlarını ikinci tura yazdıracak. 3. sırada tamamlayan ekipler ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup sonrası aşamaya katılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları ve sonraki müsabakalar çift maçlı eleme usulüyle tur atlayacak. Final tek maç olacak, 29 Mayıs 2021'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GRUPLARDA KİMLER VAR?

Medipol Başakşehir'in H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Manchester United ve Almanya'nın Leipzig takımları yer alıyor. Diğer gruplar şöyle:

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B Grubu: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)

C Grubu: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Olympique Marsilya (Fransa)

D Grubu: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E Grubu: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F Grubu: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), Medipol Başakşehir

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN 2020?

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)

22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

21 Ekim Çarşamba:

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

22.00 Olimpiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)

Grup 1. maçları: 20-21 Ekim

Grup 2. maçları: 27-28 Ekim

Grup 3. maçları: 3-4 Kasım

Grup 4. maçları: 24-25 Kasım

Grup 5. maçları: 1-2 Aralık

Grup 6. maçları: 8-9 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 16-17 Şubat 2021 ve 23-24 Şubat 2021

Son 16 turu rövanş maçları: 9-10 Mart 2021 ve 16-17 Mart 2021

Çeyrek final ilk maçları: 6-7 Nisan 2021

Çeyrek final rövanş maçları: 13-14 Nisan 2021

Yarı final ilk maçları: 27-28 Nisan 2021

Yarı final rövanş maçları: 4-5 Mayıs 2021

Final maçı: 29 Mayıs 2021

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 20 Ekim Salı günü Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar da beIN Sports kanalları üzerinden yayınlanacak.