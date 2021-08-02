UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Play Off kura ne zaman, canlı izleme var mı?

Avrupa Ligi Play-Off kura için heyecan başladı. Taraftarla UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zamana, saat kaçta, hangi kanalda, sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe ile son torbadaki Galatasaray'ın birbirleriyle eşleşme ihtimali olması vatandaşı heyecanlandırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Play Off kura çekimi ne zaman?

Avrupa Ligi'nde Play-Off'ta aynı ülkenin takımları birbirlerine rakip olabiliyor. Kupa 2'de Fenerbahçe , Play- Off'taki 6 seri başı içerisinde, 3. ön elemede St Johnstone'la karşılaşacak Galatasaray ise 4. (son) torbada. Yani bugün, Galatasaray-St Johnstone galibinin, Fenerbahçe ile gruplara kalmak için eşleşme ihtimali var. UEFA Avrupa Ligi Play Off kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi ne zaman, canlı izleme var mı?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa Ligi (14:00)

Fenerbahçe

Galatasaray (St. Johnstone’u elemesi halinde)

Konferans Ligi (15.00)

Trabzonspor

Sivasspor

Burada seri başı takımlar, önce son torbadaki 3 eşleşmenin galiplerinin biriyle, daha sonra 3. torbadaki 5 eşleşmenin kazananlarından biriyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. ön elemedeki takımlar, Konferans Ligi Play-Off kurasına da girecek. Çünkü bu turda elenenler, yoluna Kupa 3'ün Play-Off'undan devam edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME VAR MI?

EFA Avrupa Ligi play-off kurası İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSi 14.00’te çekilecek.

Kura çekimini 14:00 itibarıyla Spor Arena'da bu sayfadan canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca Avrupa Ligi'ne Play-Off'ta veda edenler, yeni turnuvanın gruplarına direkt katılacak. Aynı ülkeden takımların birbirine rakip olmayacakları Konferans Ligi'nin bugünkü Play-Off kura çekiminde Türkiye'yi, 3. ön elemede Dinamo Batumi ile eşleşen Sivasspor ile Molde'nin rakibi olacak Trabzonspor da temsil edecek. Her iki kupada Play-Off ilk maçları 19 Ağustos, rövanşları 26 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Play-offlar, Şampiyonlar Ligi’nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi’nde ise 19 ve 26 Ağustos’ta oynanacak.