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UEFA Avrupa ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray’ın rakibi belli oldu! Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakibi kim oldu?

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:21 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 14:21

Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, Trabzonspor'un UEFA'dan ceza almasıyla birlikte Avrupa Lig'inde yeniden mücadele etme şansını buldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kuraları çekiliyor. Türkiye’nin temsilcimiz Galatasaray'ın da katıldığı turda rakipler belirlendi.


Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılayamayan ve sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza ve Türkiye Kupasını Alanyaspor'un kazanması ile Avrupa Ligine yeniden katılma şansı elde etmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kuraları bugün çekildi.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşmalar tek maç üzerinden 17 Eylül'de oynanacak. Beraberlik halinde uzatmalara ve penaltılara gidilecek. 31 Ağustos Pazartesi günü 14:00'de gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekiminde Sarı Kırmızılı ekibin Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü oldu.

 

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