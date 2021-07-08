Ucuz tatil fırsatı! İndirim imkanı, acele edin

NE KADAR HARCIYORUZ?

Türkiye’de aile başına tatil harcaması dünya ortalamasının altında, yüzde 20-30 civarında (Çinliler yıllık gelirlerinin yarısını tatile harcıyor). Bu hesaba haftasonu yapılan etkinlikler dahil. ‘Para mı var harcayalım?’ diyeceksiniz ama gereksiz şeylere giden o kadar para var ki oralardan artırabiliriz.

CEVABI SİZDE!

Tatil bütçesi yıllık gelirin ne kadarı olmalı? Bunun cevabı sizde. Kaç çocuğunuz var, sağlık durumunuz nasıl? Çadırı kapıp bir hafta kaçabilir misiniz?

ERKEN REZERVASYON

Kasım-aralık aylarında tur operatörleri konaklamada yüzde 40’a varan indirimler yapıyor. Tatil organizasyonu yapmak için geç mi kaldınız? Erken rezervasyon fırsatı kaçtı tabii ama hâlâ otellerde uygunluk var. Bayram yaklaşıyor, tatile gidecekseniz elinizi çabuk tutun.

KARAVAN

Olimpos, Gökova, Kabak Koyu Türkiye’nin en popüler kamp alanlarından. Yıldızların altında uyuyup dalgaların sesine uyanmak istiyorsanız tam size göre. Günlük karavan kirası 350-700 TL aralığında. Karavan kiralamadan önce kişi, yatak sayısı, büyüklüğü, ehliyet vs. ile ilgili detayları kontrol edin. Elektrik, plaj, güvenlik gibi beklentileriniz varsa karavan kamp alanlarını tercih edin.

% 30

Araştırmalara göre, beş yıl boyunca hiç tatil yapmamış bir kişinin kalp krizi geçirme riski, en az bir hafta tatil yapan kişiye göre yüzde 30 daha fazla.

SOSYAL MEDYA

‘Sosyal medyada göstermek için’ tatil mi? Tatiller başkalarına ne kadar ne gösterebiliriz yarışı değildir, sizin rahatlamanız rutinden kopmanız ve kendiniz için zaman ayırmanızdır. Halbuki birçoğumuz sürekli kime ne göstereceğiz derdindeyiz kabul edelim.