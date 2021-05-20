Ucuz kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vadeli 100 bin lira...

Kredi müjdesi. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. İlk 6 ay ödemesiz, 2 yıl vadeli kredinin detayları belli oldu. 500 bin liraya kadar kredi kullanım imkanı bulunuyor. Mikro, küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor. İlk planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor. Faizden indirilecek tutarın yaklaşık 1.6 milyar lira olması hedefleniyor. Beş yeni istihdam yaratıp kredi kullanan işletmenin 100 bin liralık faizinden 80 bin 86 lira prim düşülecek. Böylece işletme sadece 20 bin liranın altında faiz ödemiş olacak.

2022'YE KADAR DÜŞÜLECEK

Mikro, küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak işe aldıkları sigorta lılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

6 AY ÖDEMESİZ

Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. Kredi Garanti Fonu'nun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar lira olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.

BORCU OLANA DA VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanabilecek. Ancak SGK 'ye olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren veya yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu imkândan yararlanabilecek.

Küçük işletmelerde yeni istihdam, salgın nedeniyle nakdi yardım alanların işe dönmesine fırsat vermek için getirilen düzenlemeden maksimum 5 işçi için yaklaşık 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Kişi başı aylık bin 341 lira 56 kuruş, yıllık kişi başı 16 bin 98 lira olup maksimum 5 kişi çalıştığında elde edilecek tutar 80 bin 493 lira olacak.

FAİZDEN İNDİRİLECEK

Bu tutar kullanılan kredinin faizinden düşürülecek. Örneğin, 5 kişi çalıştıran bir işletmenin prim tutarı 80 bin 493 lira kullandığı kredi de 500 bin lira. Bunun faizi ya da gelir payı 100 bin lira tutuyorsa 80 bin 493 lira buradan düşürülecek ve sadece 20 bin lira ödenecek.

714 BİN İŞLETME YARARLANABİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, komisyon görüşmelerinde düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. Erdem, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletme bulunduğunu belirterek, "Burada sektör ayırımı yok. Bu kapsamdaki bütün işletmeler faydalanacak, tabii yalnız ilave istihdam şartıyla. İşletmeler ilave 1 kişi aldığında kredi talebinde bulunacak, bunu bir sene çalıştıracak, 12 ay sigorta primini ödeyecek. SGK kontrol edecek.

Bir senenin sonunda Kredi Garanti Fonu'na bildireceği uzun vadeli çektiği kredideki faizden düşülecek" değerlendirmesini yaptı. Daha önceki teşviklerde imalat sektörü başta olmak üzere ilave istihdama ayrıcalık verildiğini anımsatan Erdem, "Burada küçük işletmelere kredi imkânı verip, istihdam sağlamak amaçlanıyor" dedi. (Sabah)