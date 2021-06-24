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Ucuz kiralık ev! İstanbul'da 1.000 TL'ye...
Kiralık ev fiyatları her geçen gün artıyor. Özellikle büyükşehirlerde kirlaık ev bulmak da zorlaştı. Emlakçılar vatandaşlardan isim alıp sırayla arıyor. Kira fiyatlarının artması nedeni ile birçok ev sahibi de var olan kiracısını çıkarıp evini daha yüksek fiyatla kiralamak istiyor. Durum böyle olunca ucuz ev arayışları da arttı. Kiralık ev fiyatları artsa da İstanbul'da 1.000 TL bandında ev bulmak mümkün.