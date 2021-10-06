Ucuz gıda harekatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra PTT harekete geçti...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ucuz gıda için Tarım Kredi Kooperatifleri’nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının ardından, PTT de harekete geçti.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, aralarında Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin de bulunduğu kuruluşların online gıda satışını çeşitlendireceklerini bildirdi.

Ücretsiz kargo

PttAVM.com, bünyesindeki kooperatif ürünlerini çeşitlendirecek. Çevikoğlu, “Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) ürünlerini uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde vatandaşla daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Piyasadaki fahiş fiyat denetimlerinin son dönemde sıkılaşmasını desteklediklerini kaydeden Çevikoğlu, “Biz de kendi içimizde satıcılarımızın belirlediği ürünlerde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Kooperatif ürünlerinin vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirten Çevikoğlu, “Kooperatiflerimizin zeytinden bala, yağdan şekere, çikolatadan bakliyata birçok ürünü platformumuzda bulunuyor. Birçok üründe ücretsiz kargo seçeneğiyle de alışverişlerde destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (Millyet/Mithat Yurdakul)