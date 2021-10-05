Ucuz fiyattan herkes yararlanacak! Flaş hamle, detaylar netleşti

Tüm tüketicileri çok yakından ilgilendiriyor. Harekete geçildi. Ucuzlayacak. Çok sayıda kişiye ulaşılacak. Fahiş fiyatlar mücadelede yeni hamle! Detaylar açıklandı. 5 yıllık hedef doğrultusunda ülke çapında açılacak 'KoopgrosS'larla market ve ürün sayısı artırılacak 'KoopmarkeT' formatıyla mahalle bakkalları ve küçük marketlere bayilik verilecek 'KoopgeL' ve 'KoopsanaL' ile hemen teslim ve sipariş seçenekleriyle online satış yapılacak. Ayrıca edinilen son dakika haberine göre fahiş fiyatçı zincir marketleri asıl üzecek darbe ise 2022 yılında gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süratle 500 metrekareden büyük olmak üzere bin adet Tarım Kredi Market açılması talimatını verirken, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım da buradaki stratejiyi açıkladı. Küçük mağaza formatının yanında ülke çapında kooperatif ürünleri ile birlikte ulusal ve uluslar arası marka ürünlerin satışı için 1.000-1.500 metrekare büyüklüğe sahip olacak KoopgrosS'lar açılacağını anlatan Yıldırım, Ocak ayından itibaren ise aile bakkal ve marketlerini korumak için KoopmarkeT adı altında bayilik imkanı getireceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1000 MARKETİ MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 zincir marketle ilgili yaptığı açıklamasının ardından marketlerle ilgili fiyat sorununu aşmak için Tarım Kredi Marketlere bin adet mağaza açılması talimatı daha verdi.