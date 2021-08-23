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Ucuz ev! Yüzde 40 peşinat, 120 ay vade...

DHA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:26 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 12:26

Ev almak isteyenler için fırsat! Başvurular 25 Ağustos'ta yapılıyor. Yüzde 40 peşin kalanı 120 vadeli olarak ödenebiliyor. TOKİ, İzmir'de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu. İşte detaylar...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde inşa edilen 285 konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sunduğunu duyurdu. Alıcıların, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecekleri bildirildi.
 
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285 konutun açık artırma yöntemi ile satışa sunulmasıyla ilgili yapılan açıklamada, Konutlar 6 ay içinde teslim edilecek. Açık artırmaya başvurular 25 Ağustosta başlayacak. Müzayede 9 Eylül 2021, Perşembe günü saat 11.00de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. Ayrıca Emlak Yönetimin internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası tarafından yürütülecek ve açık artırma günü de bankanın tüm şubelerine başvuru yapılabilecek denildi.
 
Satışa ilişkin detaylı bilgilere TOKİ ve Emlak Yönetimin internet adreslerinden ayrıca TOKİ çağrı merkezinden ulaşılabileceği ifade edildi.
 

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