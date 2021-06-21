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Ucuz araba! Fiyatlar 30 bin liradan başlıyor

Ucuz araba! Fiyatlar 30 bin liradan başlıyor Araba alacaklara güzel haber! Bakanlık satışa çıkardı. Piyasa değerinin çok altında. Ucuz araba almak isteyenler acele edin
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