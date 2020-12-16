Konuyla iligli olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.Hayırlı olsun" dedi.
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Uçuşlarla ilgili flaş karar! Yeni dönem yarın başlıyor
DHA | 16 Aralık 2020 Çarşamba - 8:17 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 8:18