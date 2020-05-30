Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin sağlanamayacağı seyahatler yasaklanmış, uçak seferleri askıya alınmıştı. Virüs önlemlerinin kademeli olarak esnetilmesi kapsamında devreye alınan normalleşme süreci 1 Haziran'da başlıyor. Normalleşme takvimi ile birlikte askıya alınan uçuşlar da gerçekleştirilecek. Peki, Uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurtiçi uçuşlar ne zaman açılıyor? İç hatlarda uçuşlar ne zaman başlıyor? Uçuşlar açıldı mı? İlk uçuş ne zaman? İşte İşte uçak seferleri ile ilgili son durum...
İÇ HATLARDA UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Corona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi.
İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.