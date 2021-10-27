Üçüncü doz Biontech için flaş açıklama! 6 ay dolmadan...

Koronavirüsle mücadelede aşılama süreci güçlü bir şekilde devam ediyor. Delta ve diğer varyantlar yayılmaya devam ederken, son günlerde üçüncü doz aşı tartışma konusu oldu. “İçeriği daha farklı ve güçlü olur mu?” sorusunu merak edilirken, Bilim Kurulu toplantısı öncesi, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşılarının tamamında belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak için hatırlatma, pekiştirme (rapel) ya da ek doz olarak adlandırılan aşılar uygulanıyor. Bu hatırlatma aşıları, bağışıklığın sağlanmasında oldukça önemli. Hatırlatma dozlarıyla ilgili iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü doz aşı tanımlaması yapılırken, Biontech aşısı olanlar içinse üçüncü doza ihtiyaç olmadığı belirtilmişti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, elde ABD 'den ve İsrail 'den bazı veriler olduğunu ve bu verilere bakıldığında Biontech aşısının etkinliğinin belirli bir süre sonra azalmaya başladığını söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD'de 8’inci ayı dolanlara üçüncü doz aşı uygulaması yapılırken, İsrail'de 6’ncı ayı dolanlara üçüncü doz aşının yapıldığını da belirtti.

'6 AY DOLMADAN 3’ÜNCÜ DOZ UYGULANAMAZ'

Pfizer-BioNTech aşısı, Türkiye'de 2 Nisan'da kullanılmaya başlanmıştı. Aşının ikinci dozunu mayıs ayında olanlar için bu kasım ayında üçüncü doz zamanı geliyor.

Biontech aşısının ikinci dozunun üzerinden 6 ay geçmemiş olanlara 3’üncü doz uygulaması yapılamadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Henüz sistemde üçüncü doz aşı uygulaması açılmadı. Biontech aşısıyla ilgili 6 ay dolmadan 3’üncü dozun yapılabileceği konuşulmuyor. Sinovac aşısının üçüncü dozunun uygulanabilmesi için de ikinci dozun üzerinden 3 ay geçmiş olması gerekiyor" dedi.

‘GEREKLİ AMA HENÜZ TÜRKİYE’DE UYGULANMIYOR’

Biontech aşısının 3’üncü doz uygulamasıyla ilgili daha önce milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Biontech Türkiye’ye Sinovac’tan daha geç geldiği için henüz daha üçüncü doz aşamasına geçilmedi. Şimdilik Türkiye’de iki doz Biontech olanların üçüncü doz için araştırma yapıp telaşlanmasına gerek yok” tavsiyesinde bulunmuştu. Açıklamasını yineleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Biontech aşısında artık üçüncü dozun gerekli olduğunu fakat henüz Türkiye'de uygulanmaya başlanmadığını iletti.

Biontech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci de iki doz aşının ağır Kovid-19 enfeksiyonlarını önlediğini belirterek, üçüncü doz aşıyla enfeksiyonun önüne tamamen geçilebileceğini açıklamıştı.

DAHA FAZLA MI KORUYOR?

ABD ve İsrail'de iki doz Biontech aşısı olanlarda, ikinci dozdan 6 ay sonra hastalanma oranlarında artış gözlemlendi. Ceyhan göre, buna bakarak aşıların koruyuculuk oranlarında düşüş olduğunu söylemek mümkün. Verilerin, üçüncü doz aşının gerekliğini gösterdiğini belirten Ceyhan, “Ancak üçüncü doz diğerlerinden daha koruyucu değil, daha ziyade azalan koruyuculuğu artırıyor” diye konuştu.

‘BU AŞININ İÇERİĞİ FARKLI OLMAYACAK'

Koronavirüs varyantlarındaki artış, özellikle en tehlikeli olarak tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde yayılması, akıllara “3’üncü doz aşının içeriği daha farklı ve güçlü olur mu?” sorusunu da getirdi.

Bu konuyla ilgili Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, varyantlara karşı çalışmaların devam ettiğini ancak Biontech’in üçüncü dozunun içeriğinin farklı olmayacağını söyledi. Yani şu an kullanılan mevcut aşının içeriğinde yapılan herhangi bir değişiklik yok. (Milliyet)