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Üçüncü doz aşı ve yerli aşıyla ilgili flaş açıklama! Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin haftalık vaka haritasını açıkladı. Paylaşılan yeni harita ile beraber illerdeki son durum da belli oldu. Öte yandan uzmanlar aşı hakkında doğru sanılan yanlışları ve iddiaları bir bir çürüttü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise üçüncü doz aşı ve yerli aşıyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte son dakika haberinin detayları...