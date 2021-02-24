ABD’li R&B şarkıcısı Ne-Yo ve 2016 yılında evlendiği eşi Crystal Renay’den üçüncü bebek müjdesi geldi. Geçtiğimiz yılın başlarında ayrıldıklarını duyuran fakat birkaç ay sonra yeniden bir araya gelen ikiliden 41 yaşındaki müzisyen, çok heyecanlı olduğunu belirtti. Çiftin, Prince Shaffer Chimere Smith Jr. ve Roman Alexander-Raj Smith adlarında iki oğulları var. “Ailemiz genişliyor, beş numara geliyor” diyen Ne-Yo’nun ise daha önceki ilişkilerinden de bir oğlu ve bir de kızı bulunuyor.