Ücretsiz ve yerli Dedi uygulaması nedir, hangi ülkenin (kimin) mesajlaşma uygulamasıdır, güvenli mi?

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın kullanıcılarına gönderdiği gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımı kurallarını değiştirmesi kullanıcılarına onaylamaktan başka çözüm sunmaması tepki çekti. Sözleşmeyi onaylamayanlar 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle Whatsapp uygulamasını kullanamayacaklar. Bunun üzerinde milyonlarca kişi 'Whatsapp yerine yerli ne kullanabilirim?' sorusunu araştırmaya başladı. Uygulamalar arasında dikkat çeken yerli bir uygulama bulunuyor. Yerli mesajlaşma uygulaması Dedi, tıpkı whatsapp gibi konuşmaya ve dosya gönderimine olanak sağlıyor. Peki, Yerli mesajlaşma uygulaması Dedi kime ait? Dedi uygulaması ücretli mi? Dedi uygulaması yerli mi? Dedi uygulaması nasıl kullanılır? İşte Whatsapp yerine kullanabileceğiniz yerli mesajlaşma uygulaması Dedi'nin özellikleri...

Whatsapp'ın kullanıcılarına gönderdiği gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımı kurallarını değiştirdi. Kullanıcıların Whatsapp tarafından gönderilen bu sözleşmeyi onaylarken bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Çünkü bir kişiye ait “özel” veri “kişisel” bir veri niteliği taşıyor, bu durumda kullanıcı, gizlilik sözleşmesini kabul ederek kişiselleşmiş verilerin tamamının başka bir şirket ile paylaşılmasına rıza vermiş oluyor.

Whatsapp sözleşmesi ile ilgili tedirginlik kullanıcıları Whatsapp uygulamasına alternatif uygulamalara yöneltiyor. Kullanıcılar 'Whatsapp yerine yerli ne kullanabilirim?' diye araştırırken yerli uygulama Dedi'ye olan ilgi de arttı. Peki, Yerli mesajlaşma uygulaması Dedi kime ait? Dedi uygulaması ücretli mi? Dedi uygulaması yerli mi? Dedi uygulaması nasıl kullanılır? İşte Whatsapp yerine kullanabileceğiniz yerli mesajlaşma uygulaması Dedi'nin özellikleri...

Dedi nedir?

Dedi, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Dedi ile arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle mesajlaşabilir, sesli ve görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Rehberinizde kayıtlı kişilerle ve gruplarla fotoğraf, video , ses, gif ve belge gibi multimedya dosyaları gönderip alabilirsiniz.

Dedi güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır.

Dedi'ye nasıl kayıt olunur?

Uygulamayı ilk kez kurduğunuzda karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girerek kaydolabilirsiniz.

Arama ve mesajlaşmalara ait kayıtlar ve içerikleri saklanıyor ve/veya işleniyor mu?

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.

Sohbetlerim nasıl güvende tutuluyor?

Sohbetleriniz uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.

Sohbet grubu kurulabilir mi?

Grup sohbetleri ile aileniz ve arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.

Dedi üzerinden dosya gönderilebilir mi?

Kişilerinizle veya gruplarınızda fotoğraf, video, ses, konum, belge gibi dosyaları rahatlıkla gönderip alabilirsiniz.