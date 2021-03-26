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Ücretsiz ve aracı yok! Bugün başladı...

26 Mart 2021 Cuma - 12:06 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 13:28

Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalar potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaşmaya başladı. Güzel haberi Bakan Pekcan duyurdu...


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Kolay İhracat Platformu hayata geçirildi. Bakan Pekcan  "Ülkemizin yatırım,  istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak..Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile  firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak  ulaştırıyoruz. Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca  alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki  potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla,  AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir  yapıya kavuştu. Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve  istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz  yok" dedi. 

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