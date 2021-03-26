Ücretsiz ve aracı yok! Bugün başladı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Kolay İhracat Platformu hayata geçirildi. Bakan Pekcan "Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak..Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz. Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu. Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok" dedi.