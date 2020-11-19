Ücretsiz tablet verilecek mi? MEB tablet başvurusu alınacak mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. Türkiye'de de yeni önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından okullarda eğitimin online olarak devam edilmesi kararı çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı da alınan karar gereği okullarda yüz yüze eğitimin sona erdiğini, 4 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitimin uzaktan yapılacağını duyurdu ve sürece ilişkin detayları açıkladı. Tüm dersler, TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanalları ile canlı sınıf uygulamaları ve EBA internet platformu üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilerin eğitime tam katılımını sağlamak amacıyla tablet dağıtımlarına devam edecek. Pek çok öğrenci ve veli de internette "Ücretsiz tablet verilecek mi? MEB tablet başvurusu alınacak mı? MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvurusu formu var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?" sorularını araştırıyor. İşte MEB tablet dağıtımı ile ilgili detaylar...

Türkiye'de yaşanan koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle sosyal hayat ve eğitim alanında yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından okullarda eğitimin online olarak devam edilmesi kararı çıktı. Eğitim süreci ile ilgili kararın açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitim sürecinin tüm detaylarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan uzaktan eğitim sürecine göre, MEB 'e bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları eğitimlerini uzaktan TRT EBA kanalları ve EBA internet platformu üzerinden devam edecek.

Daha önce MEB tarafından öğrencilere verilmeye başlanan tabletlerin bu süreçte de dağıtımına devam edileceğini açıklayan Bakan Selçuk, 10 gün içinde 30 bin tablet dağıtılacağınının da müjdesini verdi. Bu açıklamaların ardından pek çok kişi de, "Ücretsiz tablet verilecek mi? MEB tablet başvurusu alınacak mı? MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvurusu formu var mı? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?" sorularını araştırıyor.

ÜCRETSİZ TABLET VERİLECEK Mİ? MEB TABLET BAŞVURUSU ALINACAK MI?

Bakan Ziya Selçuk'ın tablet dağıtımı ile ilgili şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık. Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz."

MEB TABLET BAŞVURU FORMU VAR MI?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımını daha önce okullar aracılığı ile gerçekleştirmişti. Tablet ile ilgili bir başvuru formu bulunmuyor. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi ile ilgili resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapılıyor.