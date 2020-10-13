Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? MEB'ten 500 bin öğrenciye tablet!

Corona virüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Yüz yüze eğitime geçiş kademeli olarak yapılsa da, uzaktan eğitim sürecinde olan öğrenciler için MEB çalışma başlattı. MEB, ihtiyaç sahibi öğrencilere ilk aşamada 500 bin tablet bilgisayar dağıtımı yapılacağını açıkladı. Peki, Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? İşte MEB ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili son gelişmeler...

'Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? Okullara tablet ne zaman dağıtılacak?' soruları uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilere ilk müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğrencilere verilecek tabletler ile ilgili belirlenen kriterleri ve kimlere öncelik verileceğini açıklamıştı. Peki, Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman? MEB ücretsiz tablet başvuru süreci ile ilgili detaylar...

ÜCRETSİZ TABLETLER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Selçuk burada tablet dağıtımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.

MEB 500 BİN TABLET DAĞITACAK

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve bu haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.