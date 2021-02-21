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Ücretsiz olarak yapılıyor! 1 milyonu geçti

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 11:42 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 11:42

Açıklama geldi. Rakamlar belli oldu. Ücretsiz olarak yapılıyor. 3 iş günü açık tutuluyor. Yüzde 10 teminat yeterli oluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Pekcan, "Gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların Türkiye ekonomisine kazandırılmasına yönelik hayata geçirdikleri e-ihalelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "2020'de e-ihale sistemimiz aracılığıyla 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldı." dedi.


Bakan Pekcan, 2020 e-ihale satış sonuçlarına ilişkin  açıklamalarda bulundu.
 
Bakanlık olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki  dönemde gümrüklerden iç ve dış ticarete kadar birçok alanda önemli dijital  uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, bunlardan birinin de  gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların e-ihale ile satılması  olduğunu söyledi.
 
Pekcan, açık artırma yöntemiyle gerçekleşen ve herkese açık olan  e-ihale ile vatandaşlara daha şeffaf, katılımcı, kullanıcı dostu, rekabete açık  bir ortam sunduklarını vurgulayarak, söz konusu sistemin üye sayısının 1 milyon  100 bini geçtiğini aktardı.
 
Satışların, "www.eihale.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamadan  ve e-devletten yapıldığı bilgisini veren Pekcan, "Bakanlığımızca e-ihale  yönteminin başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç ve 19 bin 30 grup  eşya satılarak yaklaşık 1,4 milyar lira hasılat elde edildi." diye konuştu.
 
 "Vatandaşlar en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösteriyor"
 
 Pekcan, geçen yıl açık artırma yoluyla gerçekleştirilen e-ihalelerde 4  bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını belirterek, "2020 yılında  e-ihalelere 2 ay ara verilmesine rağmen yılın tamamında e-ihale sistemi  aracılığıyla yapılan satışlardan elde edilen hasılat, 2019 yılına kıyasla yüzde  19 artış gösterdi ve 442 milyon liraya çıktı. E-ihale satış hasılatı, araç  satışlarında yüzde 16, eşya satışlarında yüzde 34 artış gösterdi." ifadelerini  kullandı.
 
 Vatandaşların en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösterdiğine dikkati  çeken Pekcan, geçen yıl 19 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarları, 8,5  milyon liralık giyim eşyası ve kumaş, 6,5 milyon liralık kol saati ve 3,6 milyon  liralık otomobil parçası satıldığını, bunların dışında trüf mantarı, kehribar  taşı, ambergris gibi ilginç ürünlerin de satışının gerçekleştiğini aktardı.
 
Eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80'i ilk ihalede alıcı buluyor
 
 Pekcan, e-ihale ile hızlı ve etkin tasfiye sağlandığının altını  çizerek, "Bugüne kadar gerçekleşen ihalelerde tasfiyelik eşya ve araçların  yaklaşık yüzde 80'i ilk ihalede satılarak eşyanın değerini yitirmeden ekonomiye  kazandırılması sağlandı." dedi.
 
 E-ihale sistemiyle vatandaşların ihaleye girmesindeki coğrafi ve  mekansal kısıtların ortadan kaldırıldığına işaret eden Pekcan, kişilerin internet  üzerinden ya da isterlerse sahada görerek araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip  olduğunu dile getirdi.
 
Pekcan, sistemde tekliflerin elektronik ortamda alındığını, eşyanın  görülmesi ve teslim alınması aşamalarında katılımcıların alınan önlemlere  uymaları gerektiğini ifade ederek, bu önlemler kapsamında eşyaların depolandığı  alanlara ve idari binalara sınırlı sayıda kişinin alındığının, bu alanlara  girecek kişilerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorunda  olduğunun altını çizdi.
 
Sisteme üyelik ücretsiz
 
Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler e-ihale sistemine, ücretsiz üye olabiliyor. Katılımcılar, ihale için verilen en yüksek iki teklifi  anlık olarak görüyor, 3 iş günü teklife açık halde tutulan eşya ve araçlar bu  sürede bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor.
 
Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye  esas bedelin yüzde 10’u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi  veren katılımcı eşya bedelini 7 gün içinde ödüyor ve ödemeyi takip eden 10 gün  içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor.
 
   Katılımcının ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif  sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.
 
  
 

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