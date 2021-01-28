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Ücretsiz olacak! Yeni düzenleme, 10 gün içerisinde...

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 9:25 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 9:36

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti. Ücretsiz olarak verilecek. 6 ay geçerliliği olacak ve süre uzatımı söz konusu olmayacak. Belgelerin eksiksiz olması durumunda 10 gün içerisinde tamamlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Takibi yapılacak. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) ithalatı için uygunluk belgesi verilecek ve şeker sektörüne etkileri bakımından bunların yurt içi piyasadaki hareketi takip edilecek.


 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu  Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, YYT'lerin ithalatına ilişkin uygunluk yazısı veya belgesi  gerekecek. Uygunluk belgesi başvurusu, Bakanlığın Elektronik Veri İşleme Sistemi  (EVİS) üzerinden gerçekleştirilecek.
 
Başvuruların tam ve eksiksiz olması şartıyla 10 iş günü içinde ve  miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak  uygunluk belgesi düzenlenecek.
 
Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda  bulunanlara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış  veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl  boyunca uygunluk belgesi verilmeyecek.
 
Belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak ve bu süre uzatılamayacak.
 
İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da YYT kullanarak  ürettikleri mamullerle, bunlarda kullandıkları YYT miktarını tebliğde belirlenen  sürelerde EVİS'e girecek.
 
 Tebliğle ayrıca, 2 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve  İzlenmesine İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı. Geçiş hükümleri kapsamında,  daha önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini  koruyacak.

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