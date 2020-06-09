Corona virüs sürecinde alınan ekonomik tedbirler kapsamında hükümet İstihdam Kalkanı paketini devreye alıyor. Ekonomiyi canlandırmak için atılan adımların yanı sıra istihdamı koruyan tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. İlk aşamada kısa çalışma ödeneğinde model değişikliği, istihdamı koruyan teşvikler, işverene fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarılanlara verilen destekler gündemde. Özellikle ücretsiz izne çıkarılan işcilere verilen 1177 TL'lik desteğin de uzatılması bekleniyor. Peki, Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği süresi uzatıldı mı? Ücretsiz izne çıkarılanlara verilen nakit desteği devam edecek mi? Ücretsiz izne çıkarılanlara verilen nakit desteği miktarı ne kadar olacak? İşte ücretsiz izne çıkarılanlara verilen destek ile ilgili son gelişmeler...

Corona virüs ile mücadele kapsamında ekonomiyi canlandırmak için atılan adımların kapsamı genişliyor. Hükümet ekonomik tedbirlerin yanı sıra istihdamı koruyan tedbirleri içeren yeni İstihdam Kalkanı paketini devreye alıyor. Buna göre, ilk olarak kısa çalışma ödeneğinde model değişikliği gündemde. İstihdamı koruyan teşvikler, işverene fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarılanlara verilen desteklerin kapsamı da genişliyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği süresi uzatıldı mı? Ücretsiz izne çıkarılanlara verilen nakit desteği miktarı ne kadar olacak? İşte yeni istihdam düzenlemesinin detayları...

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILAN İŞÇİLERE NAKİT DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Corona virüs sonrasında ekonomiyi canlandırmak için hükümet yeni bir istihdam kalkanı paketini devereye alıyor. Ekonomiyi canlandırmak için atılan adımların yanı sıra istihdamı koruyan tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. İlk aşamada kısa çalışma ödeneğinde model değişikliği, istihdamı koruyan teşvikler, işverene fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarılanlara verilen destekler gündemde. Özellikle ücretsiz izne çıkarılan işcilere verilen 1177 TL'lik desteğin de uzatılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında en önemli başlık virüs önlemleri ile ilgili alınan tedbirler. Ancak çalışma hayatına ilişkin tedbirler ve teşviklerin de görüşüleceği Kabine toplantısında milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararların alınması bekleniyor.

YENİ İSTİHDAM KALKANI PAKETİ DEVREYE ALINACAK!

Hükümet ekonomik tedbirlerin yanı sıra istihdamı koruyan tedbirleri içeren yeni İstihdam Kalkanı paketini devreye alıyor. Buna göre, ilk olarak kısa çalışma ödeneğinde model değişikliği gündemde. İstihdamı koruyan teşvikler, işverene fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarılanlara verilen desteklerin kapsamı da genişliyor.

Corona virüsle mücadele süreci kapsamında çalışanların ücretsiz izinde bulundukları süre boyunca kullanılan hesaplarına yatacak olan ücretsiz izin parası, günlük 39, 24 TL aylık olarak da 1.177 TL olarak belirlenmişti.