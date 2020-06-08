Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Corona virüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılanlara ödenenen İŞKUR nakdi ücret desteği ödeme tarihi merak ediliyor. Ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara ödenecek miktar 1.177 TL olarak belirlenmişti. Ücretsiz izne çıkarılanlar da internette sıklıkla Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatıyor? İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? sorularını araştırıyor. İşte İŞKUR ücretsiz izin ödeneği yatırılacağı tarih...

Corona virüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere İŞKUR tarafından günlük 39,24 TL, aylık 1.177 TL ödeniyor. İŞKUR nakdi ücret desteği kapsamında ödenen ücretsiz izin desteğinden faydalanan binlerce kişi ücretsiz izin maaşının ne zaman yatıralacağını merak ediyor. Peki, Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatıyor? İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte ücretsiz izin ödemeleri ile ilgili detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ücretsiz izne çıkarılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan çalışanlar için uyguladığı nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Corona virüsle mücadele süreci kapsamında işçilerin ücretsiz izinde bulundukları süre boyunca hesaplarına yatacak olan ücretsiz izin parası, günlük 39,24 TL aylık 1.177 TL olarak belirlenmişti.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

KİMLER ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin faydalanacağı ile ilgili olarak da “Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız. Corona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1.177 TL gelir desteği sağlıyoruz.” demişti.