Ücretsiz izin ne zaman bitecek? Ücretsiz izin uzatıldı mı? Pandemi ücretsiz izin ödeneği uzatılacak mı?

Ücretsiz izin desteğinde son günlere girildi. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen ücretsiz izin desteği her ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. 30 Haziran’da, salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulacak olması nedeniyle milyonlar ücretsiz izin ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, Pandemi ücretsiz izin ödeneği uzatılacak mı? Ücretsiz izin ne zaman bitecek? Haziran ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Ücretsiz izin uzatıldı mı? İşte detaylar...

2020’nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor. Peki, Pandemi ücretsiz izin ödeneği uzatılacak mı? Ücretsiz izin ne zaman bitecek? Haziran ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte ücretsiz izin ile ilgili detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen destekler sona eriyor. 30 Haziran'da desteklerin tamamı son bulacak olması milyonlarca çalışanı endişelendiriyor.

30 Haziran itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor Kısa Çalışma Ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ'NDEN KAÇ KİŞİ YARARLANDI

Tam kapanmaya bağlı olarak, mayıs ayında, ücretsiz izne çıkarılanlara verilen nakdi ücret desteğinden yararlanan kişi sayısında da artış yaşandı. Nisan ayında 862 bin 895 kişi nakdi ücret desteği alırken, mayıs ayında 133 bin 832 kişilik artışla, 996 bin 727 kişi nakdi ücret desteği aldı. Bu kişilere mayıs ayında yapılan ödemenin toplamı da 1 milyar 352 milyon TL oldu. Nakdi ücret desteğinden ocak ayında 859 bin kişi, şubat ayında 752 bin kişi, mart ayında da 761 bin kişi yararlanmıştı.

ÜCRETSİZ İZİNDEKİLER BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Ücretsiz izin ile çalışanın iş sözleşmesi askıya alındığından bu süreler, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu durumda da çalışanın iş sözleşmesinin askıya alındığı tarihten itibaren kıdem tazminatı hesaplanacak. Sosyal güvenlik uzmanları kıdem tazminatı alamaması sorunu ile karşı karşıya kalan ücretsiz izin ile çalışanlarla ilgili düzenleme yapılmasını gerektiğini söylüyor.

Ücretsiz izinde olanların emeklilik primleri yatmıyor. Bu da çalışanların emeklilik sürelerini uzatacaktır; özellikle de yaşı dolmasına rağmen emeklilik için prim gün sayısı eksik olanları etkileyecektir. Prim gün sayısı yeterli olup da emeklilik için yaşı bekleyenler için böyle bir sorun bulunmuyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan, okuyucusundan gelen ‘kısa çalışma ve ücretsiz izin süresince ödenmeyen primleri borçlanarak ödeyebilir miyim?’ sorusuna şu yanıtı veriyor:

"İş kanunu, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkanı tanımıyor. Bunun için yasal düzenleme yapılıp, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin borçlanabilecek süreler içine eklenmesi gerekir."