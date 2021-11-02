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Ücretsiz izin kararı! 11 bin çalışanı kapsıyor, itfaiyeciler, belediye çalışanları ve...

Ücretsiz izin kararı! 11 bin çalışanı kapsıyor, itfaiyeciler, belediye çalışanları ve...