Ücretsiz izin desteği verilen sektörler! 2021 ücretsiz izin desteği hangi mesleklere verilecek, ne kadar?

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı genişletildi. Ücretsiz izin desteği verilen sektörler…

Salgın kapsamında verilen ücretsiz izin desteğinden yararlanan sektörler artırıldı. Meclis'te kabul edilen torba yasada, yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara verilecek ücretsiz izin desteğinin kapsamı önergeyle genişletildi. Ücretsiz izin desteği hangi sektörlere veriliyor?

Nisan ve mayıs aylarında 1500 lira ödenecek

İnternet kafeler, güzellik salonları, düğün salonları, kaplıcalar, spor tesisleri ve lunapark çalışanlarına da nisan ve mayıs aylarında 1500 lira ödenecek.

Tüm bu sektörlerde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

Çiftçilerin tarım kredi borçları yeniden yapılandırılacak

Torba yasayla çiftçi borçları da yapılandırılıyor. Çiftçilerin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tarım kredi borçları yeniden yapılandırılacak. Borcun yüzde 30'u bu yılın ekim ayı sonuna kadar ödenecek. Kalan kısmı 2022 yılı Ekim ayından itibaren taksitlendirilecek.

Kurumlar Vergisi bu yıl yüzde 25 olarak uygulanacak

Yasayla Kurumlar Vergisi oranları da artırıldı. Kurumlar Vergisi bu yıl için yüzde 25, 2022 yılı için ise yüzde 23 olarak uygulanacak.

Sahte sigortalılığın önüne geçmek için geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında da değişikliğe gidiliyor.

Bu ödeneğe esas günlük kazanç, son 3 aydaki ortalamaya göre değil, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ay dikkate alınarak hesaplanacak.

Ücretsiz izin desteği verilen sektörler

Yasayla, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına da imkân getiriliyor.

-İnternet kafelerin faaliyetleri

-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

-Bilardo salonlarının faaliyetleri

-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

-Oyun makinelerinin işletilmesi

-Güzellik salonlarının faaliyetleri

-Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri

-Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri,

-Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri de eklendi.