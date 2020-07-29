Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak sorusu ücretsiz izne ayrılan işçiler tarafından merak edilen konular arasında geliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ücretsiz izin ödeneğinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı araştırılıyor. Peki, Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin ödeneği bayramdan önce yatacak mı? Temmuz ayı ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? İşte ücretsiz izin maaşı ödemeleri...

Ücretsiz izin ödeneği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar bayramdan önce ücretsiz izin parasının yatıp yatmayacağını öğrenmek istiyorlar. Ödemeler her ay 8 Temmuz ’da yapılıyor. Haziran ayı maaş ödemeleri yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağustos ayı ödemeleri ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Ücretsiz izin ödeneği corona virüs nedeniyle ücretsiz izne ayrılan işçiler tarafından sorgulanan konular arasında geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ücretsiz izin ödeneği diğer adıyla nakdi ücret desteği olan ödemelerin başlatıldığını duyurmuştu. Ücretsiz izin ödeneği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Ödemeler her ay 8 Temmuz’da yapılıyor. Haziran ayı maaş ödemeleri yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağustos ayı ödemeleri ile ilgili bir açıklama yapmadı.Ücretsiz izin ödemeler her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.