Ücretsiz izin desteği ne kadar yatacak, bu ay zamlı mı yatacak? Ücretsiz izin desteği 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak!

Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak, sorusu Bakan’ın yaptığı açıklamayla yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatarak, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı. Peki, ücret izin desteği ne kadar yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Gözler ücretsiz izin desteğine çevrilirken, merakla nakdi ücret desteği ne kadar yatacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar…

Ücret izin desteği ne kadar yatacak?

Cumhurbaşkanı kararıyla bu zam oranı nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL’den 47.70 TL’ye yükseldi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan yani 30 gün bu kodla eksik gün bildirilen bir işçinin eline geçecek net tutar 1168 TL’den 1420 TL’ye yükseldi.

Ücretsiz izin desteği yararlanma süresi

Nakdi ücret desteği, ilgililerin Kanunda sayılan diğer şartları taşımaları halinde;

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreyi kapsar.

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.