Ücretsiz dağıtılacak! 81 ile yayılacak...

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, pazar gıdalarını hiçbir ek maliyete girmeden ‘yerinde’ ayrıştırıp yenilebilir olanları turşu konserve yapıyor. Yenilmeyenler ise kompost haline dönüştürülüyor. Proje sayesinde iki ayda 139 ton atık gıda toplandı. Pilot projenin yurt geneline yayılması hedefleniyor.

Her semtin, her mahallenin vazgeçilmezi pazarlar. Sabah erkenden yüzlerce hatta binlerce kasa meyve sebze kamyonlarla taşınır, tezgahlar, tenteler kurulur ve o getirilen yüzlerce, binlerce kasa meyve sebze evlere dağılır.