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Ücretsiz! Başvurular e-Devlet'ten, herkese açık...

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 14:29 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 14:35

Para ödemesi yapılmıyor. İsteyen herkse başvuruda bulunabiliyor. Bakan Selçuk 'Bir hayalle yola çıktık.' diyerek sosyal medyadan duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, martta başlayan "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında 2 bin 331 kurs açıldığını ve 57 bin 832 kursiyere ulaşıldığını bildirdi. Para ödemesi yapılmıyor. İsteyen herkse başvuruda bulunabiliyor. Bakan Selçuk 'Bir hayalle yola çıktık.' diyerek sosyal medyadan duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, martta başlayan "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında 2 bin 331 kurs açıldığını ve 57 bin 832 kursiyere ulaşıldığını bildirdi.


Bakan Selçuk, "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesinin 1 aylık  rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
 
Paylaşımında, köylerde açılan halk eğitim kurslarından fotoğraflara  yer veren Selçuk, "Bir hayalle yola çıktık… 25 bin köy muhtarımıza yazdığımız  mektupla hayat boyu öğrenme kurslarımızı köylere taşıdık. 3 Mart'ta toprağa düşen  ilk filizler, o günden bugüne 2 bin 331 kursla 57 bin 832 kursiyere ulaşarak  kocaman bir ormana dönüşmenin müjdecisi oldu. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, projeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, halk  eğitim kurslarının köylere, vatandaşların ayağına götürüldüğü belirtildi.
 
Ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurulabildiği anımsatılan  açıklamada, bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım  makineleri bakımı, arıcılık gibi 380'e yakın kurs programı hazırlandığı, alanında  uzman eğitimcilerin verdiği derslere katılan tüm kursiyerlere katılım belgesi  takdim edildiği kaydedildi.
 

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