Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ücretli öğretmen başvuru sonuçları 2020…

Ücretli öğretmen başvuru sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında çalışmak için ücretli öğretmenlik başvurularının sona ermesinin ardından MEB tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuçları 2020 detayları…

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, e devlet sistemi aracılığıyla 2 Eylül 2020 başlayan ve başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı sonuç açıklaması sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuçları 2020…

2020 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Eylül’de MEB ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçlar için heyecanla bekliyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

- T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

- Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,

- Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

- Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

- Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

Başvuracak kişiler de özel olarak da şu şartların sağlanması gerekmektedir:

- Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.

- Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.