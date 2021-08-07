Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı!

Eylül ayına kısa bir süre kala ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri ile ilgili detaylar öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuruları için kayıtlı oldukları Milli Eğitim Müdürlükleri başvurularını yapacak. Adaylar, online olarak da e-Devlet başvuru ekranından işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu ekranı!

Öğretmen adayları ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili detayları araştırıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğretmen açığını kapatmak amacıyla alınacak ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Öğretmen adayları, Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Online olarak da başvuruların alındağı ücretli öğretmenlik ile ilgili işlemler adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu ekranı!

Öğretmen açığını kapatmak için her branştan yapılan ücretli öğretmen alımı okulların açılacağı eylül ayına kısa bir süre kala hız kazandı. MEB tarafıdan belirlenen başvuru şartlarını taşıyan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacak. Temmuz 'da alınmaya başlanan başvurular e Devlet üzerinden e-devlete giriş şifreleri ile yapılacak.

2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ayı itibariyle pek çok ilde alınmaya başladı. Milli Eğitim Müdürlüklerindeki komisyonlar tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

E-DEVLET 2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.