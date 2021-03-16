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Ücretli çalışanlarla ilgili flaş açıklama! Yüzde 5,2 arttı

AA |  16 Mart 2021 Salı - 10:31 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 10:31

Ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "ücretli çalışan  istatistikleri" haber bültenini yayımladı. Söz konusu istatistikler, 2009'dan  başlamak üzere ilk kez duyurulmuş oldu.
 
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında  ücretli çalışan sayısı Ocak 2020'de 11 milyon 969 bin 591 kişi iken bu yıl ocakta  yüzde 5,2 artışla 12 milyon 589 bin 820 kişiye yükseldi.
 
Alt detaylara bakıldığında, ocakta ücretli çalışan sayısı sanayi  sektöründe yıllık bazda yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 22,1 ve ticaret-hizmet  sektöründe yüzde 0,5 artış kaydetti.
 
 Aylık değişim
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve  takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı ocakta Aralık 2020'ye  göre yüzde 0,8 arttı.
 
Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi ile ticaret-hizmet  sektörlerinde de yüzde 0,8 artış gösterirken, inşaat sektöründe yüzde 1,4  yükseldi.
 
  
 

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