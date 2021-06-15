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Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 17,1 arttı

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 10:21 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 10:21

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan  istatistiklerini yayımladı.
 
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında  ücretli çalışan sayısı Nisan 2020'de 11 milyon 482 bin 516 kişi iken bu yılın  nisan ayında yüzde 17,1 artışla 13 milyon 443 bin 707 kişiye yükseldi.
 
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda  yüzde 16, inşaat sektöründe yüzde 45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13  arttı.
 
Aylık değişim
 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan  sayısı nisanda, bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış kaydetti.
 
Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat  sektöründe yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.
 
  
 

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