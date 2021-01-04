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Ücretler yükseltildi! İndirim uygulanmayacak...

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 11:05 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 11:09

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Ödenecek ücretler belirlendi. Ev, ofis, büro almak isteyen herkes için geçerli. Fiyatlar değişti. 2020'de 659 lira olan ücret 738 liraya yükseltildi. İndirim uygulanmayacak. Sermaye Piyasası Kurulu yapılan ücret değişikliğini kamuoyuna duyurdu. SPK tarafından belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 738 lira olacak.


Gayrimenkul almak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren karar! Fiyatlar değişti. 2021 itibarı ile 738 liraya yükseltildi. SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği  değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2021'de baz alacağı gayrimenkul  değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.
 
Buna göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin  müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek  ücretlerde, karar kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak. Söz  konusu ücretler asgari nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre daha  yüksek bir ücret belirlenebilecek.
 
Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme  hizmetine ilişkin olacak.
 
Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile zorunlu bilgi ve  belgelerin temininde, resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler,  gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar  tahsil edilecek asgari ücrete dahil olmayacak, ayrıca ödenecek.
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne (TKGM) ödenecek ücretler müşteriden  talep edilecek. TKGM sorgulamasının birlik vasıtasıyla yapılması halinde ilave  bir ücret talep edilirse, bu ücret gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından  ödenecek, müşteriye yansıtılmayacak.
 
 Rapor başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek
 
Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine  ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı  eklenecek. Söz konusu tutarlar Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi  AŞ'ye ödenecek.
 
Değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar,  verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek değerler veya değerleme raporunun  teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek.
 
Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi  gerekecek.
 
Üyelerin vereceği değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen  ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının  gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dahil  olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamayacak.
 
Tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak
 
Tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde  Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak.
 
Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili  kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul  tarifede yer alan grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin  belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak.
 
Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir birlik  üyesinden dışarıdan hizmet alım yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak  müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir  hüküm bulunması şartıyla mümkün olacak.
 
Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine  ilişkin esaslar, değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet  sağlayan birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenecek.
 
Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından  verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle tarifede  belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak. Değerleme hizmetlerine dayanak  olan yazılı sözleşmeler de işbu esaslara aykırı olamayacak.
 
Brüt metrekare bazında değerleme ücretleri
 
Tarife kapsamında, 2021'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme  ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 791  lira ile 1.110 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 1.033 lira  ila 2 bin lira arasında uygulanacak.
 
Değerleme ücreti, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye  kadar olanlar için 810 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 959 lira  düzeyinde uygulanacak. Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için  değerleme ücreti 3 bin 198 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser  niteliğindeki gayrimenkuller için 4 bin 118 lira olarak alınacak.
 
Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt  metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 738 lira olacak. Bu tutar  metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 921 lira  düzeyinde belirlenirken, 501'den fazla olanlar için 1.105-2 bin 663 lira bandında  değişiklik gösterecek.
 
Akaryakıt istasyonları için 5 bin 24 lira olarak belirlenen değerleme  ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre  karesine göre 723 lira ila 6 bin 595 lira arasında değişecek.
 
Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel,  pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro  salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini  ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan  gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.553 lira ila 7 bin  537 lira arasında olacak.
 
  
 
 

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