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Ücretler eksik ödeniyor! Milyonlarca çalışan bu durumda... Hemen başvurun
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Birçok işveren bunu yapıyor. Çalışanın hemen yasal haklarını aramak için SGK'ya başvurması gerekiyor. Çünkü işçinin hak kaybı yaşamasına neden oluyor. İşverenin çalışanın ücretinin bir kısmını elden ödemesi hem çalışırken SGK priminin eksik ödenmesine hem de işçinin işten çıkması durumunda kıdem ve ihbar tazminatının alması gerekenden düşük olmasına neden oluyor. Çalışanın başvurması durumunda eksik ödenen primler tespit ediliyor.
Birçok işveren daha az SGK primi ödemek için çalışanların maaşının bir kısmın elden ödemeyi tercih ediyor. Yasal olmayan bu durum çalışanın hak kaybı yaşamasına neden olduğu gibi işverenin de cezai yaptırıma çarptırılmasına neden oluyor. Gazetevatan.com yazarı Dr. Cavit Evcil bugünkü köşesinde bu konunun tüm detaylarını ele alıyor. İşte Evcil'in yazısı...