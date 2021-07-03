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Ücreti sigorta karşılıyor! Tatil cennetinde 5 yıldızlı karantina
Antalya'da oteller, testi pozitif çıkan tatilcilerin karantinayı konfor içinde geçirecekleri bir uygulamaya imza attı. 5 yıldızlı lüks otellerde yok yok...
Turizm kenti Antalya, geçen yıldan bu yana koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda tatilcilere de hizmet etmeye devam etti. 2020 yılında 3,5 milyon tatilciyi güvenli turizm sertifikası alan tesislerde ağırlayan kent, yerli ve yabancı tatilcilerden tam not aldı.