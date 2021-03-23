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Ücret sınırı 49 bin lira! Bir ilk olacak, indirim de yapılacak...

AA |  23 Mart 2021 Salı - 8:44 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 8:44

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Geçen yıl ikinci ve sonraki işverenlerden aldığı ücret 49 bin lirayı aşanlar beyanname dolduracak. Elde edilen beyana tabi ücret gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 31 Mart'a kadar doldurulması şart.Beyannamelerde, vergi matrahının tespitinde bildirilecek gelirlerden, hayat-şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, engellilik indirimi, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları, Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan bağışlar gibi konularda indirim yapılabiliyor.


Geçen yıl elde ettikleri ücret geliri 600  bin lirayı aşanlar bu yıl ilk defa beyannameye tabi olurken, söz konusu  beyannamelerin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor.  AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca  vergiden istisna edilen ödemeler dışında kalan ücretler, kesinti yoluyla gelir  vergisine tabi tutuluyor.  Tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretler için  yıllık gelir vergisi beyanna­mesi verilmiyordu ancak Aralık 2019'da yasalaşan  Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklik sonucu,  2020'de tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret  gelirlerinin vergi tarifesinin 4'üncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması  durumunda yıllık beyannameyle beyan edilmesi gerekecek.
 
 Bu kapsamda, tek işve­renden elde edilse dahi 2020 takvim yılı için  600 bin lirayı aşan ücret gelirinin artık beyanı gerekiyor. 2020 takvim yılı için  tek işverenden elde edilen ve brüt tutarı 600 bin lirayı aşmayan ücret gelirleri  ise beyan edilmeyecek. Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun  yıllık beyanname verilecek. Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan  edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden  kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup  edilecek.
 
Birden fazla işverenden ücret gelirinin elde edilip edilmediğinin  tespitinde, ücretlinin aynı anda birden fazla yerde çalışarak kazanç sağlaması  değil, bir vergilendirme dönemi içinde birden fazla işverenin yanında çalışarak  ücret geliri elde etmesi esas alınacak. Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve  birden sonraki işverenden aldıkları brüt ücretlerin toplamı 2020 takvim yılı için  49 bin lirayı aşan mükelleflerin birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri  dahil, tamamı için beyanda bulunmaları zorunlu olacak.
 
 Kanunda yapılan değişiklik uyarınca, birden fazla işverenden ücret  geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de  dahil, ücretleri toplamının 2020 takvim yılı için 600 bin lirayı aşması halinde  tamamının beyan edilmesi gerekecek. Beyannamelerde, vergi matrahının tespitinde bildirilecek gelirlerden,  hayat-şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, engellilik indirimi,  bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları, Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım  kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan bağışlar gibi konularda indirim  yapılabiliyor.
 
Beyanname süreci
 
Geçen yıl elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin yıllık gelir  vergisi beyannamelerinin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Beyannameler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden, bağlı bulunulan vergi  dairesine kağıt ortamında ya da mali müşavirler üzerinden e-Beyanname Sistemi  yoluyla verilebilecek.  2020 yılında elde edilen ücret gelirlerine ilişkin verilecek yıllık  gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve  temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle  birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması  nedeniyle 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.  Vergi, anlaşmalı bankalar ve tüm vergi dairelerinden ödenebiliyor.
 

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