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Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı... Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Süre yıl sonuna kadar uzatıldı. SGK trafından otomatik olarak yapıldı.
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