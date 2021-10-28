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Ücret ödenmeyecek! 31 Aralık tarihine kadar geçerli

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 7:12 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 7:12

Çok sayıda kişiyi kapsıyor. Yıl sonuna kadar para ödenmeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.


Yüz binlerce çalışan ücretsiz olara yıl sonuna kadar yararlanabilrcek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının  önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel  sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye  tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların  kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma  hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e  kadar ücretsiz yararlanabilecek.
 
Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe  girdi.
 
  
 
 

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