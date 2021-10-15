Ücret ödemeyin! Gerekçe göstermeden yapabilirsiniz, 1 yıl şartı..

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor. Ücretsiz olarak, gerekçe gösterilmeden yapılabiliyor. 1 yıl şartı bulunuyor. Türkiye'deki aboneliklerin yüzde 70'inden fazlası uzun süreli taahhütle alınıyor. Taahhütten vazgeçmek isteyenlerden de yüksek cayma bedeli ve ek ödemeler isteniyor. Peki şirketlerin bunu istemeye hakkı var mı? Hukuk bu meselelerde ne diyor?

Telefon, televizyon yayını ya da internet... Artık bu hizmetlerden faydalanmayan yok denecek kadar az. Durum böyle olunca da şirketler, müşterilerini elde tutabilmek için cazip kampanyalar sunmaya başladı.

En çok uygulanan kampanya modeli de uzun taahhüt süreleri karşılığında geçerli olan fiyat indirimleri. Sürenin uzamasıyla fiyatın nispeten düşüyor olması kullanıcılara da cazip hale geliyor. Ama taahhüt süresinin dolmasını beklemeden abonelikten caymak isteyince de ortaya yüklü bir fatura ve ek ödeme çıkıyor.

Tüketici Konseyi ile Ticaret Bakanlığı arasında geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Konsey, toplantıda Koronavirüs salgını sürecinde oluşan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için çeşitli önerileri masaya getirdi. Toplantıda beyaz eşyadan gıdaya, eğitimden sağlığa, enerjiden e-ticarete kadar pek çok alanla ilgili kararlar çıktı. En çok dikkat çeken ise abonelikten cayma hakkına dair olan karardı.