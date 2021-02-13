Üçgen yüz şekline sahip olmak mümkün!

Üçgen yüz şeklinde yanakların görünümü çok önemli bir rol oynar. Altın oran hesaplamalarına göre yüzün daha genç, daha çekici ve daha estetik bir görünmesi için çene ve yanaklar üçgen bir şekil oluşturmalıdır. Üçgen yüz estetiği, yüz konturunun köşeli ve yanaktaki yağ yastıklarının fazla olduğu durumlarda uygulan bir prosedürüdür. Bişektomi tekniği olarak da bilinen üçgen yüz estetiğiyle oldukça etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.

Üçgen yüz tasarımı ve uygulaması

Üçgen yüz estetiği lokal anestezi uygulanarak yapılır. Ameliyat ağzın içinden açılan 1 santimlik kesi içerisinden girilerek yanaklardaki fazla yağ kütleleri çıkarılır. Bu sayede dışarıdan görülen bir iz oluşmaz. Ortalama 30 dakika süren bir operasyondur. Alınacak yağ miktarı kişinin yüz şekline göre özel olarak belirlenir. Çene ile yanak bölgesindeki üçgen şekil kişiye özel tasarlanır. Operasyon sonrası ağız içindeki dikişlerin hastayı rahatsız etmemesi ameliyatın başarısı açısından dikkat edilmesi gereken en önemli kriterdir.

Ameliyattan sonraki süreç

Ameliyattan sonra ağızda ufak dikişler olacağı için ilk gün sıvı gıdalar tüketilmelidir. Sonraki gün yavaş yavaş normal gıdaya geçilebilir. İlk 3 gün strelizasyon için ağız içi gargara uygulanmalıdır Dikişler sanıldığı gibi aşırı zorlanmadığı sürece ağrı oluşturmaz. Kendiliğinden çözünen dikişler kullanıldığı için birkaç gün içinde kendiliğinden erir. Ayaktan tedavi prosedürüdür, aynı gün normal hayata devam edilebilir. Son hali yaklaşık 3 hafta içinde tam olarak ortaya çıkar.

Kimlere uygulanır?