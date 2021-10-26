Uçbey ne demek, VTOL İHA ne demek? EGM tarafından üretilen VTOL İHA!

Mardin'de 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, sahada ilk defa kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA'dan alınan anlık görüntüler sayesinde etkisiz hale getirildi. Peki, Uçbey nedir, ne demek?

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Bir ilke de sahne olan operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) İHA, bölgede ilk kez kullanıldı. Peki, Uçbey ne demek, VTOL İHA ne demek?

Uçbey ne demek?

Uç beyliği, Orta Çağ'da Hristiyan ile Müslüman dünyasının arasındaki Müslüman sınır bölgeleri için kullanılan bir tanımdı. Uç Beyliği'nin Hristiyan tarafındaki karşılığı, Rumca akron olarak adlandırılırdı.

Uç beyi

Uç beyi unvanı, sınırın ötesinde bulunan Hristiyan Bizans İmparatorluğu'na karşı savaşan komutanlar için kullanılırdı. Yine aslında bir uç beyi olan Osman Gazi, 1299 yılında Selçuklu Sultanı II. Mesud tarafından 1288 yılında beylik statüsü verilmiş olan devlet yapısının özerkliğini ilan etmiştir. Erken dönem Osmanlı İmparatorluğunun Rumeli yönüne genişlemesinde, uç beyleri ve gazi ideolojisi çok önemli birer rol oynamıştır.

Uç beyleri özellikle Rumeli'deki fetihler için büyük öneme sahipti. En ünlü uç beyleri arasında Trakya ve Makedonya fatihi Gazi Evrenos, Üsküp Fatihi (1392) Paşayiğit Bey ve oğlu Tesalya Fatihi Turahan Bey bulunurdu.

Uç beyleri, savaşçı birliklerinin komutanlarıydı ve Osmanlı sultanlarından belli ölçüde bağımsızlığa sahipti. Otoriteleri, kendi hanedanlarını kuracak kadar ileriydi. Ancak ortak özellikleri, Osmanlı'ya karşı daima sadık kalmış olmalarıydı. Timur'un Yıldırım Beyazıt'ı esir alarak Osmanlı'da sebep olduğu yönetim boşluğu döneminde bile uç beylerinden hiçbiri gerçek bağımsızlık için çaba göstermedi, ayaklanmadı. Uç beyleri tarafından fethedilmiş olan bölgeler, Osmanlı Devleti'nin erken döneminde Osmanlı sultanı tarafından resmen uç beylerinin mülkü olarak kabul edilmişse de bu topraklar daha sonra fethi gerçekleştiren uç beylerinin torunları tarafından yönetilen vakıflara çevrildi.

VTOL İHA ne nedir?

Dikey iniş ve kalkış (VTOL) özellikli sabit kanatlı İHA'dır. Uzun mesafe uçuş yeteneğine sahiptir. Uzun süre, yüksek uçuş hızına ve çalışma verimliliğine sahiptir. Termal, Zoom, NIR ve harita amaçlı kameralar ile güvenlik sektörü ve harita üretmede kamera seçimine göre kullanbilirsiniz.