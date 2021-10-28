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Uçan motosiklet satışa sunuldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

BBC TÜRKÇE |  28 Ekim 2021 Perşembe - 10:28 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 10:32

Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla satışa sunuldu.


"XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca uçabiliyor.
 
Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.
 
DÖRT MOTORLU
 
XTurismo Limited Edition'larda bir konvansiyonel ve akülü dört adet motor bulunuyor.
 
ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano, yeni üretimleriyle birlikte "Yeni bir hareket yöntemi sunmayı umduklarını" söyledi.
 
YASALAR ENGEL
 
13 milyonluk nüfusa sahip Tokyo için aşırı kalabalıklaşma büyük bir problem. Yüksek teknoloji şehri, dünyanın en kalabalık metropol bölgelerinden birisi.
 
Ancak Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda uçmasına engel.
 
Yarış pistinde gerçekleştirilen lansmanda konuşan Katano, bu sebeple Japonya'da aracın yakın zamanda yalnızca bu tür pistlerde kullanılabileceğini söyledi.
 
Katano alternatif olarak aracın kurtarma ekipleri tarafından ulaşılamaz bölgelere gidişi için de kullanabileceğini düşünüyor. 

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